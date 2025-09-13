Muere la influencer Marian Izaguirre tras estar desaparecida y donarán sus órganos

Desde la Fiscalía General del Estado Michoacán, confirmaron la muerte de Marian Izaguirre, la influencer que había sido reportada como desaparecida en Uruapan el pasado 2 de septiembre.

La influencer Fernanda Moreno fue agredida físicamente por un vecino [VIDEO] La influencer Fernanda Moreno denuncia que fue agredida por un vecino. Además, José Manuel Figueroa no quiere que su sobrino trabaje desde pequeño.

Según los informes, la joven perdió la vida el viernes en el Hospital de la Mujer de Morelia y se autorizó la donación de sus órganos.

¿Se confirmó la donación de órganos de Marian Izaguirre?

Mediante un comunicado, la familia de Marian Izaguirre comunicó que los órganos de la influencer serán donados.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, emitió dictamen de no inconveniente para la procuración de órganos de Flor Marian I., quien perdió la vida este día en el Hospital de la Mujer de Morelia”.

Desde la dependencia marcaron que el 6 de septiembre, la joven fue trasladada al hospital luego de ser localizada en un hotel de la ciudad de Morelia, tras haber sido reportada como desaparecida cuatro días antes en el municipio de Uruapan.

¿De qué murió Marian Izaguirre?

Lo que se sabe al respecto es que la influencer fue declarada con muerte cerebral, ante esto es que los familiares de Marian, fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado.

Un equipo multidisciplinario de servicios periciales acudió al hospital para certificar el fallecimiento.

“Al hospital se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral, causada por complicaciones de salud, y posteriormente el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones”.

“La viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la rápida y coordinada actuación de las autoridades, quienes, en apego al Protocolo, garantizaron la transparencia y certeza en este acto altruista”.

En este sentido también recordó que el Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante en el Sistema Penal Acusatorio busca promover de manera institucional una cultura a favor de los procedimientos altruistas.

