Si tienes el hígado graso, esta es la cantidad de agua que debes tomar

El hígado graso es una enfermedad no alcohólica que también recibe el nombre de hepatopatía. Este es un problema hepático que afecta a personas que beben poco o nada de alcohol y puede se contrarrestado con agua.

Ante esto es que te vamos a contar los vasos de agua que tienes que tomar para contrarrestar el hígado graso. La hidratación, la alimentación y el ejercicio son ideales para contrarrestar este problema.

¿Cuánta agua se debe tomar para el hígado graso?

De acuerdo a los especialistas, la hidratación es clave para cuidar el hígado y prevenir el deterioro. El agua elimina las toxinas y desechos del organismo pero hay que tomar la cantidad adecuada.

La hidratación también es ideal para la circulación de la sangre y la secreción de bilis que son fundamentales para un buen funcionamiento del hígado. Si tienes hígado graso pues se recomienda tomar 8 vasos de agua al día, que es el equivalente a dos litros.

Bebiendo esta cantidad, pues ayudará a la disolución de nutrientes y el buen funcionamiento de los procesos metabólicos que dependen del hígado. Beber menos cantidad dificulta la depuración de toxinas, aumentando el riesgo de inflamación y progresión de la enfermedad.

¿Qué más puedes hacer para contrarrestar el hígado graso?

La dieta antiinflamatoria

Muchos especialistas recomiendan la dieta mediterránea modificada que es rica en alimentos específicos para desinflamar el hígado. El aceite de oliva extra virgen (2 cucharadas diarias) ayuda a reducir la acumulación de grasa gracias a sus polifenoles.

Ejercicio

Debes combinar 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado (caminata rápida, ciclismo) más 2-3 sesiones de entrenamiento de fuerza. Este combo reduce un 40% la grasa intrahepática en 3 meses.

Manejo del estrés y sueño reparador

El estrés empeora directamente la acumulación de grasa en el hígado. Técnicas como la coherencia cardíaca (6 respiraciones por minuto durante 5 minutos) reducen este impacto. La meditación también ayuda.