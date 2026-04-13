El matrimonio y la diferencia entre bienes mancomunados y bienes separados

El licenciado Teodoro Serralde, nos explica todo acerca de las diferencias entre bienes separados y bienes mancomunados y cómo funcionan en un matrimonio que procreó hijos o no, además de todas las obligaciones que se tienen que cumplir en cualquiera de las dos sociedades de cónyuges. El especialista también aconseja que cualquiera de estas cuestiones se plantee como un proyecto antes de pensar en el matrimonio.