Juguetón 30 años: Carolina Ross y el juguete que cambió su niñez
Carolina Ross nos comparte qué es lo que significa para ella el regalar millones de sonrisas por medio del Juguetón.
La cantante Carolina Ross abrió su corazón y contó cuál fue el juguete que le cambió su niñez y además habla sobre la gran labor que hace el Juguetón y celebra con nosotros los 30 años del proyecto que regala millones de sonrisas a millones de niños. ¡Mira el video y checa lo que Carolina le pidió a los Reyes Magos este año!