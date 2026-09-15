¡Arriba México! Margarita, la Diosa de la Cumbia, revela sus favoritos para celebrar las fiestas patrias

Margarita, la Diosa de la Cumbia, se une a la celebración de “El Grito de México” de Azteca UNO y dejó claro el enorme cariño que siente por nuestro país. La cantante aseguró que para ella “los mexicanos son lo máximo. No te pierdas a Margarita y disfruta “El Grito de México” este 15 de septiembre, al terminar Hechos Noche.