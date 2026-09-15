¡Arriba México! Margarita, la Diosa de la Cumbia, revela sus favoritos para celebrar las fiestas patrias
La cantante compartió qué platillo mexicano la hace “derretirse”, la canción que no puede faltar durante estas fiestas y la emoción que siente al gritar “¡Viva México!” frente a millones.
Margarita, la Diosa de la Cumbia, se une a la celebración de “El Grito de México” de Azteca UNO y dejó claro el enorme cariño que siente por nuestro país. La cantante aseguró que para ella “los mexicanos son lo máximo. No te pierdas a Margarita y disfruta “El Grito de México” este 15 de septiembre, al terminar Hechos Noche.