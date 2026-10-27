Descubre qué elemento del Día de Muertos eres, según tu signo

El Día de Muertos reúne símbolos cargados de significado, como el cempasúchil, el papel picado, las velas y las ofrendas dedicadas a quienes ya no están. Desde una mirada astrológica, estos elementos pueden asociarse de manera simbólica con las cualidades que se atribuyen a cada signo del zodiaco.

“La gente me funa”; Yuri se niega a hablar sobre la familia Aguilar tras ataques en redes sociales

Esta propuesta combina la tradición nacional con la astrología occidental para descubrir qué objeto, flor o figura representa mejor a cada signo del zodiaco. La relación busca ofrecer una forma creativa de acercarse a ambas tradiciones culturales.

¿Qué elemento del Día de Muertos eres según tu signo zodiacal?

Aries/Velas encendidas: representan la energía, la iniciativa y la fuerza de este signo de fuego. Su luz simboliza el camino y se relaciona con el impulso de Aries para avanzar con determinación.

representan la energía, la iniciativa y la fuerza de este signo de fuego. Su luz simboliza el camino y se relaciona con el impulso de Aries para avanzar con determinación. Tauro/Pan de muerto: asociado con el disfrute de los sentidos, la tradición y el placer de compartir, representa el gusto de Tauro por los sabores, la comodidad y los vínculos duraderos.

asociado con el disfrute de los sentidos, la tradición y el placer de compartir, representa el gusto de Tauro por los sabores, la comodidad y los vínculos duraderos. Géminis/Papel picado: sus colores y movimiento reflejan la curiosidad, la comunicación y la versatilidad de Géminis, un signo que suele vincularse con la creatividad y la sociabilidad.

sus colores y movimiento reflejan la curiosidad, la comunicación y la versatilidad de Géminis, un signo que suele vincularse con la creatividad y la sociabilidad. Cáncer/Flor morada: evoca la sensibilidad, la memoria y los lazos emocionales que caracterizan simbólicamente a Cáncer. Su color puede asociarse con la introspección y el recuerdo.

evoca la sensibilidad, la memoria y los lazos emocionales que caracterizan simbólicamente a Cáncer. Su color puede asociarse con la introspección y el recuerdo. Leo/Cempasúchil: su tono naranja intenso y su presencia en los altares representan la vitalidad, la calidez y el protagonismo que se atribuyen a Leo.

su tono naranja intenso y su presencia en los altares representan la vitalidad, la calidez y el protagonismo que se atribuyen a Leo. Virgo/Ofrenda: simboliza la dedicación, el cuidado de los detalles y el deseo de mantener vivas las tradiciones, cualidades relacionadas con el carácter organizado de Virgo.

simboliza la dedicación, el cuidado de los detalles y el deseo de mantener vivas las tradiciones, cualidades relacionadas con el carácter organizado de Virgo. Libra/Copal: el humo aromático del incienso tradicional puede representar la búsqueda de armonía, equilibrio y belleza que se asocia con Libra.

el humo aromático del incienso tradicional puede representar la búsqueda de armonía, equilibrio y belleza que se asocia con Libra. Escorpio/Calavera de azúcar: une la estética, el simbolismo de la muerte y la celebración de la vida, aspectos que conectan con la intensidad y el misterio atribuidos a Escorpio.

une la estética, el simbolismo de la muerte y la celebración de la vida, aspectos que conectan con la intensidad y el misterio atribuidos a Escorpio. Sagitario/Xoloitzcuintle: este perro de tradición prehispánica se vincula con el viaje al mundo de los muertos. Simbólicamente, representa el espíritu aventurero y explorador de Sagitario.

este perro de tradición prehispánica se vincula con el viaje al mundo de los muertos. Simbólicamente, representa el espíritu aventurero y explorador de Sagitario. Capricornio/Cruces de flores: evocan la tradición, la perseverancia y el respeto por las raíces, valores que se relacionan con la responsabilidad y la constancia de Capricornio.

evocan la tradición, la perseverancia y el respeto por las raíces, valores que se relacionan con la responsabilidad y la constancia de Capricornio. Acuario/Alebrije: sus formas fantásticas y colores llamativos representan la originalidad, la imaginación y el espíritu independiente de Acuario.

sus formas fantásticas y colores llamativos representan la originalidad, la imaginación y el espíritu independiente de Acuario. Piscis/Vasito de agua: simboliza la sensibilidad, la empatía y la conexión emocional. En la ofrenda, el agua también se coloca para calmar la sed de las almas durante su visita.

¿Qué significado tienen los elementos del Día de Muertos en la astrología?

Los símbolos de esta celebración tienen un significado cultural propio. En las ofrendas, el agua suele representar el alivio para las almas; las velas ayudan a señalar el camino; el copal se utiliza tradicionalmente para aromatizar y purificar el espacio, y el cempasúchil se relaciona con la guía de los difuntos mediante su color y aroma.

Desde la astrología, estos objetos funcionan como metáforas de los rasgos atribuidos a cada signo. Los signos de fuego, como Aries y Leo, se relacionan con la luz y la vitalidad; los de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, con la tradición y lo material; los de aire, como Géminis, Libra y Acuario, con la expresión y las ideas; y los de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, con la memoria, la profundidad y las emociones.

Cabe mencionar que esta asociación es simbólica. El propósito es celebrar la creatividad de la astrología y acercarse con respeto a la tradición nacional que honra la memoria de los seres queridos.