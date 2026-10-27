Aplica el método 6-6-6 para hacer ejercicio y quemar muchas calorías

En la actualidad es bastante común escuchar de métodos o planes de ejercicio para personas de diferentes edades o con distintas necesidades. Por ello, algunos ya presumen de practicar el 6-6-6, que establece que con caminatas específicas se queman casi 300 calorías en un lapso de poco más de una hora. Checa lo que se sabe y cómo puedes aplicar estas rutinas.

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¿Cómo hacer y cómo funciona el método 6-6-6 de caminata?

Para practicar el método 6-6-6, requieres de un camino, calzado cómodo y cerca de 72 minutos de inversión de tiempo. Trabajas en 3 etapas progresivas donde inicias con 6 minutos de calentamientos suaves y posteriormente 60 minutos de paso ligero para elevar la frecuencia cardíaca y la respiración. Y finalmente son 6 minutos finales de desaceleración gradual, misma que permite al cuerpo pasar de la fase de esfuerzo a recuperación.

Se indica que para una persona de 70 kilos, invertir este tiempo puede ayudarle a perder peso, quemando cerca de 280 calorías con el método 6-6-6. Por eso recomiendan exigirte lo suficiente, pero no de más. Es decir, si puedes tener una conversación con un poco de dificultad mientras te ejercitas, es un indicador de que estás en el ritmo perfecto.

¿Cómo hacer correctamente el método 6-6-6 de caminata?

Estructura - Se recomiendan 6 minutos de calentamiento suave, 60 minutos de caminata leve

Se recomiendan 6 minutos de calentamiento suave, Frecuencia de ritmo estándar - Haz este ejercicio seis veces a la semana entre un periodo de 6 de la mañana a 6 de la tarde (6-6-6).

Haz este ejercicio seis veces a la semana entre un periodo de 6 de la mañana a 6 de la tarde Beneficios - La Organización Mundial de la Salud indica que el ejercicio aeróbico regular reduce síntomas de depresión, ansiedad, ayuda a evitar diabetes tipo 2, hipertensión y ayuda a mejorar el sueño.