Día de Muertos: ¿Cuándo se pone la ofrenda para las mascotas y qué elementos debe llevar?

Las mascotas también forman parte de la familia y su recuerdo tiene un lugar especial durante las celebraciones del Día de Muertos y cada vez más personas preparan pequeños altares para honrar a los perros, gatitos, hamster y otros animales de compañía que fallecieron con fotografías, flores y objetos que les pertenecieron.

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Gracias a estas costumbres donde se permite recordar a quienes ocuparon un lugar en nuestro corazón y nos acompañaron en momentos difíciles, divertidos e inolvidables hacen que se mantenga vivo su recuerdo a través de esta tradición cargada de simbolismos a través de un altar de muertos.

¿Cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos para las mascotas?

El 27 de octubre es la fecha en la que en México se popularizó el colocar la ofrenda dedicada a las mascotas fallecidas. Según la creencia popular este día las almas de nuestros amiguitos regresan simbólicamente a visitar los hogares donde vivieron y los amaron.

Ante esta celebración, muchas familias comienzan a preparar desde un día antes, 26 de octubre, el altar con el que le darán la bienvenida a sus mascotas. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de una tradición relativamente reciente y que no existe una fecha obligatoria.

¿Qué elementos debe llevar la ofrenda para perros y gatos?

Así como las ofrendas tradicionales se les monta los alimentos, objetos preferidos en vida, agua y fotografías aunque recuerda que no existe una lista obligatoria para preparar un altar de muertos solo es necesario basarse en lo tradicional, que es papel picado, flor de cempazuchitl, veladoras, y objetos que representen su personalidad como su placa o collar.

También es posible colocar su cama, una cobija o su urna con cenizas, si la familia conserva estos objetos. No es necesario gastar mucho dinero ni preparar un altar grande: una fotografía, unas flores y un juguete pueden ser suficientes para crear un espacio significativo.