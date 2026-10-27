Día de Muertos. ¿cuándo llegan los niños que no nacieron a la ofrenda?

El final del décimo mes del año está aquí y con ello las diferentes festividades, tradiciones y pensamientos alrededor del Día de Muertos. En este caso, una práctica que tomó popularidad alrededor de la ofrenda, es la dedicatoria para todos aquellos infantes que fallecieron antes de nacer. Esto se indica respecto de esta creencia popular cercana al recuerdo de esos pequeños que no llegaron a nacer.

Venga La Alegría | Programa 27 de octubre 2026 Parte 1 | Integrante de Parchís revela si existió conflicto con Timbiriche y mucho más

¿Qué día llegan los niños que no nacieron a la ofrenda del Día de Muertos?

Si algunos ya recordaron a sus animalitos desde este mismo 27 de octubre, otros tantos también ya tienen todo listo en su ofrenda, pues los bebés no nacidos (algunos indican que también los no bautizados) llegan en los días finales de octubre. Aunque no hay un acuerdo total entre practicantes, se espera a los infantes el 30 y 31 de este mes 10 del año.

Algunas fuentes como el libro “Día de Muertos: ofrenda viva de nuestros pueblos indígenas”, documenta una tradición donde el 30 de octubre se recuerda a los niños que no nacieron o que no fueron bautizados. Aunque se les sigue esperando el 31, según este texto del Fondo Editorial Estado de México.

¿Qué se pone en la ofrenda para venerar a estos bebés que no nacieron?

Indicado que el cuándo se debe esperar la visita de estos bebés es en los dos últimos días de octubre, otra de las preguntas está relacionada con lo que se debe poner en la ofrenda del Día de Muertos. Sin embargo, este fenómeno es bastante parecido. En los años recientes las personas han adoptado y adaptado sus propias particularidades alrededor de estas fiestas milenarias.

Pero lejos de las clásicas veladoras, flores de cempasúchil o copales… muchos indican que se debe agregar una prenda de los pequeños, un cartelito con los posibles nombres que se le pondrían o un pensamiento corto. Es decir, colocando un detalle que permita recordar la ilusión y cariño que se le tuvo a este infante que no nació o del que se disfrutó un periodo breve en vida.