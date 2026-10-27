4 Plantillas de stickers imprimibles de Paw Patrol para decorar la lonchera y mochila de tus hijos para que puedan identificarse sus pertenencias fácilmente

Si los pequeños de tu casa son fans de Paw Patrol, estas ideas de plantillas de stickers pueden ayudarles a no solo personalizar su mochila, lonchera, lapicera o termo de agua, pues también pueden servir como una señal visual que les permita identificar sus pertenencias de manera más rápida y también aprender a respetar las de los demás.

4 ideas de stickers de Paw Patrol para imprimir y personalizar las pertenencias de tu hijo

Plantilla de stickers con todos los cachorros de Paw Patrol

Esta idea de plantilla de stickers de Paw Patrol es ideal para decorar varios objetos a la vez, como lápices, libretas, loncheras, termos de agua o hasta mochilas y loncheras, pues te permite colocar a tu cachorro con su color característico en cualquiera de los útiles escolares de tu pequeño.

Plantilla de etiquetas personalizadas con nombre de Paw Patrol

Esta plantilla de stickers es un poco más tradicional, pues cuenta con una serie de estampas a manera de etiqueta, la cual cuenta con espacios donde se puede colocar el nombre, grado, grupo o número de contacto, lo que le permitirá no solo identificar sus pertenencias, sino mantenerlas más asalvo.

Plantilla de stickers con escudos y huellitas de Paw Patrol

Los escudos de la Patrulla Canina y las huellitas de colores son una alternativa ideal para quienes prefieren un diseño más minimalista y discreto que les permita identificar una mochila, lonchera o lapicera sin cubrir demasiado la superficie, permitiendo mantener una estética más limpia y cómoda.

Plantilla de stickers individuales para el termo y la lonchera

Estos diseños individuales te permitirán elegir a un cachorro favorito y con este cubrir e identificar todos los objetos y útiles escolares que tu niño utiliza día con día; no obstante, para esta idea es importante determinar un orden y patrón para ayudarlo a comprender mejor cómo identificar sus pertenencias.

Durante los primeros años de vida, es relevante que los pequeños aprendan a identificar sus pertenencias y respetar las demás, pues esta actividad puede forjar las habilidades necesarias que se requieren a lo largo de la vida para vivir en sociedad y poder enriquecer sus habilidades sociales.