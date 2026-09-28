¿Cómo dejar el rol de víctima para tomar el control de nuestra propia vida? Esto compartió Erika Urosa

Mauricio Barcelata recibió a la multifacética Erika Urosa, quien profundizó sobre cómo hacer para dejar de ser víctimas y convertirnos en dueñas de nuestra propia vida. Entre otras cosas, compartió la importancia de las pláticas incómodas para prosperar en nuestras relaciones afectivas, cómo identificar que estamos tomando el rol de víctimas y cómo salir de ese lugar. ¿Sentirnos víctimas nos hace débiles? ¡Toma nota y comparte!