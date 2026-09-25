Epilepsia: Cuáles son sus posibles causas, cómo se debe tratar y qué impacto tiene en la vida diaria

Leslie Abril Cruz nos platicó las diferencias que existen entre una convulsión y la Epilepsia, pues muchas veces se suele confundir. La Epilepsia es un padecimiento que puede afectar a una persona por completo, pero existen varios tratamientos para tener una mejor calidad de vida. Dale play y conoce todo acerca de la Epilepsia, desde cómo debe identificarse, cuáles son las causas y mucho más.