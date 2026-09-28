"¡No debería haber nacido!”, Gabriela fue despreciada desde sus seis años

Gabriela asegura que su hermana nunca la ha querido y, prueba de ello, es que se metió con marido. Gabriela revela que ella es el producto del engaño que su papá le hizo a la señora Guadalupe; Gabriela creció con su papá y la señora Guadalupe porque su mamá falleció durante el parto. Entre otras cosas, Gabriela detallará como desde los seis años la despreció la señora Guadalupe. ¿Por qué la hermana de Guadalupe se metió con su marido?