Kunno ESTALLA contra Ivonne Montero y protagonizan nueva pelea en La Granja VIP: “No aprende del error”
El influencer no soporta las actitudes de Ivonne como peona, pese a que es su tercera semana ocupando ese rol
La tensión entre Kunno e Ivonne Montero creció aún más luego de que el primero haya escogido a la actriz como la “Peor Peón” de la semana en La Granja VIP. Esto obligó a que ocupe este rol por tercera semana consecutiva y ya hay consecuencias. Kunno se peleó con Ivonne por poner en riesgo a las gallinas, además de ensuciar el sector que el influencer estaba limpiando.