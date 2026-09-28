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La Granja VIP 24/7
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Kunno ESTALLA contra Ivonne Montero y protagonizan nueva pelea en La Granja VIP: “No aprende del error”

El influencer no soporta las actitudes de Ivonne como peona, pese a que es su tercera semana ocupando ese rol

La tensión entre Kunno e Ivonne Montero creció aún más luego de que el primero haya escogido a la actriz como la “Peor Peón” de la semana en La Granja VIP. Esto obligó a que ocupe este rol por tercera semana consecutiva y ya hay consecuencias. Kunno se peleó con Ivonne por poner en riesgo a las gallinas, además de ensuciar el sector que el influencer estaba limpiando.

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La Granja VIP 24/7 Kunno Ivonne Montero

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