Te sorprenderás al ver cómo son las tradicionales gorditas mexicanas en otros países

La comida mexicana es una de las más famosas en todo el mundo y no es para menos, pues se conforma de numerosos platillos que destacan por mezclar sabores, aromas y texturas, dando como resultado un sabor inigualable al comerlos. También, existen algunas recetas que comparten características con la gastronomía de otros países, justo como ocurre con las gorditas.

Y es que a pesar de que la versión frita con relleno de chicharrón es nacional, lo cierto es que en Venezuela y Colombia tienen estos manjares, pero adecuados a sus costumbres e ingredientes estrella. Lo que demuestra que la cocina es sumamente versátil y puede irse transformando con el paso del tiempo, aunque esto igualmente ocurre gracias a la mezcla de culturas.

¿Cómo son las gorditas en Venezuela y Colombia?

En estos lugares de Latinoamérica, lo que en México se conoce como “gorditas”, allá se les llama “arepas”. En Venezuela, se trata de un alimento tradicional hecho con masa de maíz, con forma circular y aplanada, explica Immaculate Bites. Los sabores más conocidos son los salados, en especial el de “reina pepiada”, que lleva pollo y una salsa de aguacate, mayonesa, ajo y cebolla.

Canva La “reina pepiada” es una de las arepas más famosas en Venezuela

En tanto, en Colombia la preparación de la base es muy similar, pero ellos acostumbran consumirlo principalmente en su versión dulce, siendo la de choclo (o maíz) su preferida; aunque según el sitio especializado Al Maíz, igual tienen una de chicharrón que se llama santandereana y la “paisa” que se come sola.

Canva En Colombia acostumbran a comer arepas dulces

¿Cuál es el origen de las gorditas? Así nació este delicioso antojito mexicano

Al igual que otros platillos representativos de la gastronomía de México, las gorditas partieron del maíz, un ingrediente que hasta el día de hoy sigue siendo clave en la alimentación del país. De acuerdo con información de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el origen de este antojito habría tenido lugar en la época prehispánica.

Canva La receta de las famosas gorditas mexicanas tiene una fascinante historia detrás

Esta teoría es respaldada por el hecho de que para ese tiempo, ya existían variedades de tortillas en grosor, tamaño y color, e incluso se les agregaban diversos productos para alterar su sabor. Además, se cree que la versión que actualmente conocemos, como las famosas gorditas de chicharrón, adquirió forma con la llegada de los españoles, cuando las cocinas regionales tuvieron que adaptarse.