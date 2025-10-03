Camas duras y agua fría: así fue la versión española de La Granja que causó furor en Europa

La Granja tuvo su versión española y se convirtió en todo un bombazo de audiencia; ahora, a 9 días de que se estrene la versión mexicana de La Granja VIP en TV Azteca, te contamos cómo fue esta edición y las incomodidades a las que se sometieron los concursantes.

¿Cómo fue la edición española de La Granja y qué incomodidades tuvo para los concursantes?

Fue el portal de noticias Fórmula TV el encargado de abrir el baúl de los recuerdos para contar cómo fue la primera edición de La Granja que llegó a la televisión española a través del canal Antena 3.

Al igual que se planea hacer en La Granja VIP de TV Azteca, la premisa original de la edición española apuntó al aislamiento de 16 concursantes que, a lo largo de cerca de 60 días, vivieron en unas instalaciones que quisieron replicar a una casona de inicios del siglo XX.

ESPECIAL/ANTENA3

Bajo la conducción de Terelu Campos y Jaime Bores, los participantes de La Granja España se sometieron a pruebas extremas, trabajos duros y debieron acostumbrarse a vivir en medio de un ambiente totalmente rústico en el que las camas duras, las letrinas, el uso de leña, el agua fría para la ducha y la falta de electricidad fueron algunos de los elementos más destacados de la competencia.

Algo que llamó la atención en La Granja España fue el hecho de que los participantes recibían la asesoría de un granjero que se encargaba de apoyarlos en algunas de las tareas más difíciles de cumplir.

Además de las incomodidades y los retos físicos , La Granja España contaba con nominaciones y expulsiones semanales, algo que se busca replicar en La Granja VIP... ¡prepárate para el cacareo más divertido de México pues sólo faltan 9 días para el estreno de este reality!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality de TV Azteca en donde 16 celebridades le dirán adiós al glamour para trabajar y ensuciarse las manos, se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/7 en Disney+; las actividades confirmadas para cada día de la semana son: