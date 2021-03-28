Uno de los mejores programas está a unos cuantos días de concluir, Exatlón: Titanes vs Héroes comienza a calentar sus motores este domingo 28 de marzo, en el último domingo rumbo a la gran final.

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Mati Álvarez, Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro son tres de las grandes atletas que se perfilan con gran éxito para salir triunfadoras en la rama femenil, además, para esta gran noche se espera definir a la primera finalista que tendrá el honor de pelear por el título.

Heliud Pulido le da un respiro a México al derrotar a su rival. Los integrantes de Hungría se aferraron a obtener la victoria.

En cuanto a la categoría varonil Pato Araujo, Heliud Pulido y Javi Márquez, se enfrentarán por ver quien será uno de los finalistas que podría coronarse.

Hay que recordar que en el último frente a frente Titanes ganó un viaje a la Riviera Maya tras vencer a los Héroes en la Batalla Colosal. El punto definitivo fue dado por Mati Álvarez, quien derrotó a Casandra Ascencio.

Dónde y a qué hora ver el último domingo rumbo a la gran final

Para este domingo 28 de marzo se espera un duelo único, donde 6 de los mejores atletas esperan triunfar para estar cada vez más cerca de la final. Hay que recordar que el próximo domingo son millones de seguidores los que esperan con mucha emoción poder vibrar con los circuitos.

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Exatlón: Titanes vs Héroes se podrá disfrutarse este 28 de marzo a través de la señal de Azteca UNO en punto de las 20:00 horas tiempo del centro de México.