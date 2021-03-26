Exatlón: Aristeo Cázares y Carolina Mendoza ‘Sunshine’ comparten su primera salida de amor. (VIDEO)

Los exparticipantes de Exatlón México, Aristeo Cázares y Carolina Mendoza 'Sunshine', compartieron su primera salida de amor, en la que fueron a cenar sushi acompañado de una amena plática llena de risas y miradas.

Al compartir la experiencia por medio de las historias de Instagram, sus admiradores pudieron presenciar uno de sus primeros momentos de romance, tras su participación en el reality show deportivo.

Fue el propio Aristeo quien compartió su "date" en las redes sociales, dando detalles de todo lo que estaba viviendo con su pareja en el restaurante de comida japonesa.

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Aristeo y Carolina confirman las sospechas de su relación amorosa

El anuncio oficial de la relación no es algo nuevo, pues sus seguidores llevaban sospechándola desde tiempo atrás y la cita solo vino a confirmar el rumor que se había generado.

La atleta también dio detalles visuales sobre el encuentro, donde se les veía a ambos muy contentos, disfrutando de una cena de sushi, bebidas y uno que otro chiste.

Los seguidores se mostraron felices por verlos por fin juntos en su primera cita oficial, incluso hicieron comentarios de apoyo a la nueva pareja.

Esto se veía venir, pues Carolina 'Sunshine' dijo hace unos días que se reuniría como Aristeo en el aeropuerto, y desde ese momento se les vio muy juntos los siguiente días.

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