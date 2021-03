Ellos son los atletas que quedaron eliminados, pero que los fans querían ver en la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

¿Qué atletas están eliminados pero también deberían estar en la final? En FOTOS los recordamos

Sin duda, los atletas que están en la última semana de Exatlón Titanes vs. Héroes, se lo merecen. Han sido los mejores durante toda la emisión y durante la primera temporada en la que participaron, ¡han defendido bien su lugar! Y han demostrado por qué están ahí. Pero, hay algunos atletas que quedaron fuera, que también veíamos en la final, ¿a poco no? Aquí los recordamos. Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

David Juárez “La Bestia”, merecía ser finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Nos encantó la participación de Davo en la tercera temporada, en la que quedó fuera en las semifinales, ¡para muchos fue el rey sin corona! Así que obvio tenía que regresar por revancha a Titanes vs. Héroes. Todo iba muy bien, era uno de los atletas más rápidos y certeros en los circuitos, era un deleite verlo correr, pues parecía que estaba en su hábitat natural. Todos lo veían como su rival a vencer, ¡pero una lesión terminó con su historia en esta aventura! Se rompió la mano y quedó fuera. Su recuperación impidió que pudiera regresar después para terminar lo que inició, ¡y muchos fans del programa se quedaron muy tristes! Porque no importa si eres rojo, o azul, ¡todos quieren a “La Bestia”! Ya está mucho mejor, y hace unos meses en VLA dieron la noticia de que lo veremos en la quinta temporada, ¡seguro esta vez sí la gana!

Aristeo Cázares, merecía ser finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Uno de los favoritos de esta temporada, era Aristeo Cázares, pues como David, simpatizaba tanto con rojos, como con azules, ¡incluso los fans de Héroes aseguran que el “Agui-león” tiene corazón azul en el fondo! Aris participó en la segunda temporada, en la que demostró su poderío, pues se convirtió en campeón, ¡nada ni nadie lo pudo detener! Su participación en Titanes vs. Héroes fue muy diferente, esta vez no venía con el objetivo de ganar, venía con la meta de encontrarse, de ser una mejor persona, de compartir, de no meterse con nadie, de dar un buen ejemplo, ¡y lo logró! A pesar de ello, siempre se vio como “El campeón más dominante”. Ambos equipos sabían que si Aris quería ganar, ¡lo hacía! Sin importar qué circuito o tiro era. Pero su mensaje fue claro, quiso compartir la gloria con alguien más, ¡y le encanta la idea de que gane alguien que no ha ganado antes! ¿Tendrá voz de profeta?

Dan Noyola, merecía ser finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Esta temporada de Exatlón México soprendió a todos, pues ya sabíamos que el nivel estaría impresionante, ¡pero no qué tanto! Otro atleta que también veíamos en la final, ¡era a Dan Noyola! Que durante su emisión fue muy bueno, pero esta vez venía renovado y mejorado, se veía que había estado entrenando muy duro y que estaba activo en su deporte. Desde que entró como refuerzo, logró posicionarse como uno de los mejores de la competencia... Libraba eliminaciones, daba todos sus puntos, le ganaba a los mejores, ¡estaba imparable y más que cantado para la semifinal! Pero también una lesión lo dejó fuera del sueño, ¡se rompió la nariz! A veces no entendemos la razón por la cual suceden las cosas, pero seguro Dan algún día lo sabrá.

Zudikey Rodríguez merecía ser finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Una de las mejores atletas que hemos tenido en Exatlón México, es sin duda Zudikey Rodríguez. Durante su temporada, la número dos, fue la atleta top en la rama femenil, se mantenía constante en su rendimiento, ¡sin embargo algo le quitó ese objetivo, una lesión! ¡Sí, otra lesión se interpone entre nuestros atletas favoritos y la corona de Exatlón! Zudi se fracturó el peroné a unos días de la final, así que era imposible que continuara jugando. Regresó a Titanes vs. Héroes por su revancha, nuevamente iba muy bien, ya rumbo a las finales, hasta que sufrió otra lesión, la más dolorosa de todas, ¡la del corazón! Pues le avisaron que su abuelito y su tío estaban muy graves en el hospital a causa del COVID, ¡así que sin pensarlo, decidió irse de la competencia y estar con su familia en estos momentos tan complicados! ¿Hubiera pasado a la final? No lo sabemos, pero Zudi se fue como la campeona que es, ¡con todo nuestro respeto y admiración!

Christian “Yomi” merecía ser finalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Nuestro “Soldado Luchador” también era uno de los participantes que los fans veían en la final, pues fue uno de los hombres con más efectividad en la temporada, especialmente en las semanas finales; ¡pero no se le hizo! Durante su emisión, la tercera, quedó en semifinal, ¡no logró llegar a la final! Mientras que esta vez, quedó un pasito atrás, pues no logró pasar a la semifinal, ¡tomando en cuenta que ahora la competencia era mucho mayor, lo hizo increíble! Y representando a los azules está Javi Márquez.

Esta temporada pudimos ver juntos a atletas extraordinarios, los mejores. ¡Sabíamos que esto iba a pasar, no pueden ganar varios, así que muchos de los mejores quedarían fuera! ¿Quiénes ganarán? Ya casi lo sabemos.

