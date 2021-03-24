FOTOS: Conoce a Dani Cortés, participante de Survivor México. Se enfrentará al reality de supervivencia más emocionante.

Survivor México nos mantendrá al filo del asiento con los emocionantes retos y juegos que deberán afrontar los participantes para obtener jugosas recompensas. Solamente aquel sobreviviente que juegue mejor su estrategia llegará a la gran final de la segunda temporada de Survivor México.

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Te presentamos a Daniel Cortés Romo, tiene 42 años de edad. Originario de la Ciudad de México. Es actor, conductor, y conferencista como healthcoach, defensor de la sana nutrición y del ejercicio físico. Se formó como especialista de manera autodidacta desde los 15 años, tomando cursos y coachings relacionados con la nutrición y lo fitness. A los 18 incursionó en el modelaje. Es licenciado en Administración de Empresas

Dani Cortés en un inicio se dedicó a la actuación y mantuvo una vida sana como un hobby. Ha participado en más de 40 comerciales en USA y México, así como en múltiples desfiles y campañas para diferentes marcas. En 2008 se incorporó a TV Azteca donde destacó como conductor, imagen y autoridad en temas de salud y ejercicio funcional gracias a sus conocimientos sobre nutrición y deporte así como su experiencia en conducción.

Posteriormente, participó en diversos programas de televisión como ‘Póker de Reinas’, ‘Hechos AM’, ‘La Academia’, ‘Venga la alegría’ y ‘Ellas Arriba’.

Ha sido conferencista y expositor en diferentes congresos destacando: “Lucha contra el cáncer de mama” de Fundación Azteca, “Mujeres de vanguardia” para el gobierno del Estado de México, “Segundo congreso internacional de medicina antiinflamatoria” en Quintana Roo, así como ponente en talleres de alimentación saludable para la Secretaría de Salud.

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Ahora mantiene un perfil activo en redes sociales donde da consejos y comparte su estilo de vida. Dani Cortés tiene aproximadamente 19,100 suscriptores en YouTube donde publica videos de rutinas de ejercicio para tonificar el cuerpo.

Dani está consciente que los retos y juegos a los que se enfrentará en Survivor México, son demandantes de manera física y mental. También tiene muy claro que solamente podrá confiar en él y en nadie más.

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No te pierdas el gran estreno de la segunda temporada de Survivor México sólo por Azteca UNO. Acompaña a los 24 aguerridos sobrevivientes a vivir la experiencia más emocionante de sus vidas.