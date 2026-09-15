La Coreañera se suma a “El Grito de México” de Azteca UNO y revela sus favoritos de nuestro país

La Coreañera se prepara para celebrar las fiestas patrias a su manera y confesó que una de las cosas que más le gustan de México es la calidez de su gente. Entre sus favoritos también están los caldos de gallina y la cumbia. Además, invitó al público a seguir la transmisión especial del Grito de México por Azteca Uno, este martes 15 de septiembre, al terminar Hechos Noche.