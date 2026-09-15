¡Este es el elenco de El Grito de México para las fiestas patrias 2026!

TV Azteca echará la casa por la venta con El Grito de México, un especial que reúne a varias figuras de la música como Margarita, Chico Che Chico, Los Askis, Eme Malafe, Banda La Adictiva, entre muchos otros. Esto compartió el gran elenco sobre ser mexicano y celebrar este día. ¡Ojo a lo que compartió Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’, naturalizada mexicana!