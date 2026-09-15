Los Alegres de la Sierra ponen el orgullo mexicano en alto en “El Grito de México”
La agrupación compartió lo que significa para ellos ser mexicanos, sus platillos favoritos para este 15 de septiembre y las canciones que no pueden faltar en una noche de celebración.
Los Alegres de la Sierra llevan el orgullo por México en sus raíces y así lo demostraron al hablar sobre lo que representa para ellos ser mexicanos. La agrupación destacó que significa “algo muy bonito y muy grande”, además de resaltar la importancia de ser personas que sirven, ayudan y aportan. Al terminar Hechos Noche no te pierdas su participación y disfruta de “El Grito de México” por Azteca UNO, este 15 de septiembre.