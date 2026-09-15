Los Alegres de la Sierra ponen el orgullo mexicano en alto en “El Grito de México”

Los Alegres de la Sierra llevan el orgullo por México en sus raíces y así lo demostraron al hablar sobre lo que representa para ellos ser mexicanos. La agrupación destacó que significa “algo muy bonito y muy grande”, además de resaltar la importancia de ser personas que sirven, ayudan y aportan. Al terminar Hechos Noche no te pierdas su participación y disfruta de “El Grito de México” por Azteca UNO, este 15 de septiembre.