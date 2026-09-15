La Adictiva será parte de"El Grito de México” de Azteca UNO este 15 de septiembre para poner a bailar y cantar a todos los mexicanos

Es oficial “La Adictiva” se une a la celebración de este 15 de septiembre de Azteca UNO a través de su participación en el programa especial “Grito de México”. En esta ocasión la banda compartió cuál es la canción que debe sonar esta noche así como sus platillos típicos favoritos como los tacos de guiso, carne asada, frijoles puercos y menudo. Por otro lado revelaron la canción que no puede faltar en esta celebración.