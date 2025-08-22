Lonches saludables para este regreso a clases 2025 ¡Económicos y fáciles!

El 1 de septiembre es el regreso a clases en nivel primaria, secundaria y bachillerato y seguramente ya te estás preguntando qué comprar y qué hacer de almuerzo para tus pequeños. Un buen lonche debe tener ciertas características como: Ser saludable, económico, fácil y, por supuesto, el punto más importante, debe de gustarle a tu pequeño para que lo disfrute en su descanso.

Ideas de lonches económicos fáciles y saludables

Las nuevas reglas de las escuelas no permiten cualquier tipo de almuerzo, pues sugieren que sea algo bajo en azúcar y saludable, es por eso que hoy te damos varias ideas variadas de los snacks que puedes preparar para tus pequeños. Así que toma nota para que no olvides ninguno.

Manzanas con yogur natural o miel

Las manzanas son una de las frutas favoritas de los pequeños, por lo que es una buena opción para enviarles de almuerzo y pueden ser acompañadas de yogur natural o miel. Otra sugerencia es agregar un poco de granola. Si bien a tu hijo le gusta lo salado, puedes evitar el yogur y la miel y optar por agregar limón, sal o chile piquín.

Huevos cocidos

¡La proteína ideal fácil de preparar! No hay nada más sencillos que huevos cocidos, los puedes colocar en pequeños trocitos para que los más pequeños los disfruten. Puedes acompañarlos con bastones de verdura como pepino, jicama o zanahoria.

Hot cakes de avena y plátano

¡Nunca había sido tan sencillo hacer hot cakes! Otra opción son unos saludables hot cakes de avena con plátano. Para prepararlos puedes utilizar la misma técnica que los hot cakes clásicos, solo sustituíras la harina tradicional por avena y agregarás plátano. Los puedes acompañar con miel o crema de cacahuate.

Tostadas con ensalada rusa

La ensalada rusa es uno de los almuerzos más nutritivos, pues lleva proteína y verduras, lo cual es una gran combinación, además puedes variar, ya que algunas veces puedes usar atún y otras, pollo. Así como también puedes combinar entre galletas saladas o tostadas.

Sandwich de jamón con queso

De los desayunos clásicos preferidos de los más pequeños de la casa. Un sandwich con jamón y queso nunca puede faltar y para hacerlo más saludable no olvides usar pan integral y agregar verduras como lechuga, aguacate, jitomate. ¡El cuerpo de tu pequeño lo agradecerá!

Sopa fría con atún y queso

La sopa fría es una opción económica y puedes hacer un almuerzo completo agregando atún y queso, lo cual hará que tus hijos estén satisfechos por más tiempo, les dará energía y concentración durante las clases.

Consejos para que tus hijos coman saludablemente