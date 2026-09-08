Qué colgar arriba del sillón de la sala: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío
Con unos cuantos elementos bien elegidos puedes transformar una pared vacía en uno de los rincones más bonitos de la sala.
La pared que queda arriba del sillón de la sala suele convertirse en un espacio vacío que no sabemos cómo decorar. Sin embargo, con algunos cambios sencillos puedes aprovecharla mucho mejor y convertirla en un punto focal que haga que el espacio luzca más acogedor y con personalidad.
5 ideas para decorar la pared arriba del sillón de la sala
No necesitas hacer una gran remodelación para darle una nueva apariencia a este espacio. Desde colocar una composición de cuadros hasta añadir un espejo decorativo, estas ideas pueden ayudarte a aprovechar la pared detrás del sillón y darle un toque especial a la sala, según recomendaciones de El Mueble.
- Crea una galería de cuadros. Si tienes varias fotografías, ilustraciones o láminas que te gustan, puedes utilizarlas para crear una pequeña galería. Coloca marcos de diferentes tamaños, pero procura mantener cierta armonía entre ellos para que la composición no luzca desordenada y se convierta en el centro de atención de la sala.
- Coloca un espejo grande. Un espejo puede ser una buena alternativa cuando quieres decorar la pared arriba del sillón y hacer que la sala parezca más amplia y luminosa. Elige un diseño que combine con el estilo de tus muebles y procura que su tamaño tenga proporción con el sillón para evitar que se vea demasiado pequeño.
- Apuesta por una pieza de arte. Un cuadro grande puede ser suficiente para llenar una pared vacía sin necesidad de añadir demasiados elementos. Puedes elegir un paisaje, una pintura abstracta o una ilustración que tenga colores similares a los de la decoración para crear un punto focal elegante y fácil de combinar.
- Añade una repisa decorativa. Si buscas una opción diferente a los cuadros, instala una repisa flotante sobre el sillón. Puedes colocar encima pequeñas plantas, velas, libros, fotografías o piezas decorativas que puedas cambiar según la temporada. Además, esta alternativa permite renovar fácilmente la decoración sin modificar toda la pared.
- Combina varios elementos. Otra opción es crear una composición con un cuadro, fotografías y algunos objetos decorativos. Lo importante es mantener una distribución equilibrada y evitar saturar el espacio. De acuerdo con Framky, la decoración sobre el sofá debe guardar proporción con el mueble; una referencia útil es que la composición tenga aproximadamente dos tercios del ancho del sillón y quede entre 15 y 25 centímetros por encima del respaldo.