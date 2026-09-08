Qué colgar arriba del sillón de la sala: 5 ideas bonitas para aprovechar cada espacio vacío

La pared que queda arriba del sillón de la sala suele convertirse en un espacio vacío que no sabemos cómo decorar . Sin embargo, con algunos cambios sencillos puedes aprovecharla mucho mejor y convertirla en un punto focal que haga que el espacio luzca más acogedor y con personalidad.

5 ideas para decorar la pared arriba del sillón de la sala

No necesitas hacer una gran remodelación para darle una nueva apariencia a este espacio . Desde colocar una composición de cuadros hasta añadir un espejo decorativo, estas ideas pueden ayudarte a aprovechar la pared detrás del sillón y darle un toque especial a la sala, según recomendaciones de El Mueble.