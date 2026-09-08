Una caja de mensajes de amor se puede convertir en un regalo personalizado para una pareja, una amistad o un fan de KPop Demon Hunters, como lo son estas 5 ideas para crear diademas. Es por ello que traemos para ti estas 6 ideas con personajes de la película de Netflix.

Para hacer estas ideas se necesita una caja pequeña de cartón, papel de colores, tijeras, pegamento y tarjetas recortadas. Para darle mayor identidad al regalo, cada mensaje puede relacionarse con la personalidad de una integrante o con elementos reconocibles de la historia, que también tiene estas 6 opciones para hacer coronas inspiradas en Huntrix.

6 ideas para crear una caja de frases de amor con personajes de KPop Demon Hunters|IA

Las ideas para crear frases de amor

1. Tarjetas moradas: Rumi puede protagonizar la primera sección gracias a su posición como líder de las Guerreras KPop. Una propuesta consiste en cortar 6 u 8 tarjetas en forma de estrella y escribir frases originales.

2. Mensajes con estilo: Mira puede ocupar una segunda sección con tarjetas de tonos oscuros, plateados o rojos. Para esta parte de la manualidad se pueden preparar mensajes con un tono más divertido y directo.

3. Mensajes coloridos: La tercera sección puede tomar como referencia a Zoey, la integrante más joven de la agrupación. Para representar esta personalidad se pueden utilizar tarjetas pequeñas de distintos colores y escribir una frase diferente en cada una.

4. Mensajes sorpresa: Una cuarta variante consiste en preparar mensajes sorpresa para sacar uno por día.

5. Cajas con integrantes: Cada apartado puede tener entre 6 y 10 tarjetas, lo que permite crear una colección de 18 a 30 mensajes sin necesidad de utilizar demasiados materiales. La temática también puede ampliarse con elementos de HUNTRIX.

6. Frasco de mensajes: Otra alternativa consiste en colocar 3 recipientes pequeños dentro de la caja, uno dedicado a cada integrante de HUNTRIX.

El proyecto puede adaptarse para San Valentín, un aniversario, un cumpleaños o simplemente como detalle para alguien que disfrute la película de Netflix.