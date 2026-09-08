Si tienes cucharas de plástico tienes un tesoro: conviértelas en increíbles mariposas decorativas

Las ideas DIY nos permite poder darles una nueva oportunidad a esos elementos que por lo general terminan en la basura. En esta ocasión te vamos a contar sobre una idea creativa para transformar las cucharas de plástico en mariposas decorativas.

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Esta opción es muy fácil de realizar ya que es económica y puedes hacerlo en familia. Tu creatividad es muy importante ya que puedes personalizar los tonos y patrones de acuerdo con tus gustos.

¿Cómo realizar mariposas con cucharas de plástico?

Materiales



4 cucharas de plástico blancas o transparentes (solo las cabezas).

1 brocheta o palillo de madera largo.

1 hisopo (bastoncillo de algodón) cortado por la mitad en forma de "V" (para las antenas).

Pistola de silicona caliente y barras de pegamento.

Pintura acrílica (tono amarillo para la base y negro para los detalles).

Pincel fino o marcador permanente negro de punta delgada.

Tijeras o alicate para cortar el plástico.

Procedimiento

Cortar las cucharas

El primer paso es retirar el mango de las 4 cucharas de plástico para quedarte solamente con la parte cóncava ovalada. Estas partes funcionarán como alas de mariposa.

Ensamblar las alas

En este caso tienes que aplicar un punto abundante de silicona caliente en el extremo superior de la brocheta de madera. Luego pega las piezas de cuchara en la base y orientándolas hacia afuera. Ten en cuenta que deben ser dos hacia arriba y dos hacia abajo, cruzándolas ligeramente para formar la estructura de cuatro alas.

Estas mariposas son hermosas.|Pinterest

Colocar el cuerpo y las antenas

El siguiente paso es pegar la mitad del hisopo en la parte superior del centro del ensamble para simular las antenas en "V". Luego, aplica una línea gruesa de silicona o pega un trozo de hisopo en el eje central vertical para formar el cuerpo articulado del insecto.

Pintar y decorar las alas

Cuando el pegamento este seco vas a pintar la superficie de las cuatro alas con una capa uniforme de pintura acrílica amarilla. Una vez que la pintura esté fresca vas a utilizar un pincel fino o marcador negro para trazar pequeños patrones en forma de escamas, red y bordes negros con diminutos puntos blancos.

Finalizar el cuerpo

Por último, tienes que pintar el eje central que sería el cuerpo, de color negro y resalta los detalles. Deja secar completamente.