Ana Lago revela la verdad sobre la ruptura de su amistad con Mati Álvarez en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Desde su triste salida de Exatlón: Titanes vs Héroes, Ana Lago ha sido cuestionada sobre todo tipo de situaciones, especialmente de la relación que tenía con sus compañeros en el equipo de los Titanes.

Hay que recordar que la atleta fue eliminada el domingo pasado, por lo que el día de ayer estuvo presente en el mejor matutino de la televisión mexicana, Venga La Alegría.

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Ana Lago reveló algunas cosas que sucedieron mientras estuvo en las playas de República Dominicana. Mencionó que durante varias semanas tuvo una amistad muy especial con la atleta poblana Mati Álvarez, con quien incluso hacía festejos muy particulares y pasaban gran parte del tiempo juntas, apoyándose en cada uno de los circuitos.

Después de esto dijo que las cosas entre ambas fueron cambiando poco a poco, por lo que se perdió todo y los seguidores de Exatlón México se quedaron sorprendidos por la actitud de ambas competidoras, pues de la linda amistad nada quedó al final.

Explicó durante el programa que la eliminación de Mau López marcó muchas cosas, una ruptura en el grupo y el hecho de que se dio una división entre varios de los integrantes del equipo rojo.

También, explicó que ella no sintió el apoyo de Mati en momentos difíciles; por ello, decidió hacerse a un lado.

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Recordemos que, durante su eliminación, nadie de su equipo le brindó el apoyo necesario, ya que dos de sus compañeros tuvieron la oportunidad de darle una vida extra y no lo hicieron.

