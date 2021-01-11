Hermanos Cázares: Aristeo se preocupa por su hermano Ernesto y los Titanes le piden su mejor versión.

La relación de los hermanos Cázares, Aristeo y Ernesto, continúa causando incomodidad entre los demás atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Y es que, tanto azules como rojos, no han ocultado su molestia por la incondicionalidad que existe entre los practicantes de parkour; incluso, han sospechado con que no dan su máximo nivel cuando se enfrentan entre ellos.

"Todos nos dimos cuenta de que él regaló ese punto la primera vez y dijo que no iba a pasar y en nuestra primera derrota, Aris volvió hacer lo mismo", declaró en aquel tiempo Zudikey Rodríguez.

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De cara a la batalla por la supervivencia, Aristeo expresó su deseo porque ninguna integrante del equipo de Titanes abandone la competencia; sin embargo, no ocultó su preocupación por la situación que atraviesa su hermano Ernesto.

"Vamos a salir y defender a las chicas del equipo como siempre. Lo que tiene con pendiente es mi hermano", fueron las palabras del aguileón.

Sin embargo, una vez más, sus compañeros le pidieron dar su máximo pese a que tiene enfrente a su hermano: "Esperemos que hoy Aristeo pueda salir bien pese a su situación. Creo que también tienes que ser leal a tu equipo".

ZUDI cree que ARISTEO podría flaquear en este duelo para salvar a su hermano de la pugna máxima, ¿qué opinas? 🔵🔴#NocheDeEliminación 📲

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Estas fueron palabras de Zudikey Rodríguez de cara a uno de las emisiones más emocionantes y con tintes de polémica del reality de Azteca UNO.

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