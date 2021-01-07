Exatlón: El VIDEO de Daniel Corral junto a Antonieta Gaxiola en playa con el que inicia el 2021.

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola se convirtieron en una pareja muy querida por parte de los admiradores de Exatlón. Los enamorados conquistaron a la audiencia con su gran complicidad, muestras de amor y tiernos mensajes de aliento.

Tras su participación en la primera temporada del programa deportivo, el gimnasta abrió un canal de YouTube para mantenerse en contacto con todos sus seguidores.

Recientemente, el querido atleta se sinceró para sus 184 mil suscriptores y reveló sus propósitos para este nuevo año 2021.

Yo solo tengo un propósito para iniciar este 2021: Es que Dios que me siga guiando, bendiciendo, que siga cuidando a las personas más importantes a mi vida, que me siga iluminando, que me dé fuerza, fortaleza y sabiduría

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Por si fuera poco, el exintegrante del equipo rojo, también adelantó que tiene nuevos proyectos profesionales en puerta para sentirse pleno.

Esto engloba muchos proyectos como emprender negocios, cerrar ciclos importantes en mi vida, sentirme pleno y satisfecho conmigo. Entre más pleno me sienta conmigo, puedo corresponderle mejor a las personas que amo

El deportista, de 30 años, aclaró que 2020 fue un año muy significativo en su vida personal y profesional:

El 2020 fue un parteaguas, fue un momento de mucha reflexión, pues me preparó para comenzar el 2021 con cosas increíbles sentirme y más contento conmigo mismo

El 2020 fue un proceso de cambio y de encontrar mi dirección. Este 2021 es un año muy importante para mí; estoy muy emocionado porque continúo con muchas cosas que tenía pensado hacer

Por último, el gimnasta dedicó un bello y tierno mensaje a Antonieta Gaxiola: “Aquí me tienes para acompañarte en este camino”, concluyó el reconocido exintegrante de Contendientes, mientras abrazo a su hermosa novia.

Por su parte, Antonieta Gaxiola también abrió su corazón con los internautas, pues reveló los aprendizajes que vivió en el 2020:

Quiero dejar el 2020 atrás. Uno de mis propósitos para el 2021 es que quiero continuar ganando en mi deporte, quiero salud y quiero mucha fortaleza para afrontar todo aquello que no me permita seguir con mis propósitos. Quiero entrenar muy bien para que se den los resultados que tengo en mente

En el 2020 me convertí en una persona más madura, capaz de adaptarme ante cualquier situación como todos, pero el 2021 lo quiero comenzar con un proyecto que tengo en mente

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