Las FOTOS de nuestra querida Pame Verdirame antes de ser parte de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes reunió a los mejores atletas de las primeras tres temporadas del programa deportivo para hacer la emisión más demandante de la historia.

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Entre las caras que marcaron su regreso y se convirtieron en los favoritos de los fans, está Pame Verdirame, quien forma actualmente parte del equipo de Titanes.

La futbolista, que triunfó en las filas de Rayadas de Monterrey, abrió el baúl de los recuerdos, ya que por medio de su cuenta oficial de Instagram, compartió una fotografía cuando aún no era parte del reality número uno de la televisión mexicana.

En la imagen que aparece en su feed, se puede ver a Pame Verdirame mientras le hacían una entrevista en un programa en su presentación como jugadora del equipo regio.

Hay que recordar que su primer partido con las Rayadas, fue el 30 de julio de 2017. Durante su participación, disputó 31 encuentros durante cuatro torneos; además, marcó varios goles con el equipo de Rayados que fueron de suma importancia para que el conjunto del norte sumará puntos.

Para el 2019, la futbolista entró a la tercera temporada de Exatlón México, aunque no entró desde el principio, sino que fue aproximadamente un mes después del comienzo, por lo que logró terminar en el lugar número 15 de este reality.

Posteriormente, regresó de nuevo a Exatlón México: Titanes vs Héroes, para demostrar de todo lo que es capaz de lograr cuando se propone romper sus propias metas.

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Con el paso de los años se puede observar los grandes cambios que ha tenido la atleta, desde su gran participación en el equipo de fútbol hasta su increíble participación en Exatlón.

