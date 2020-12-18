Benito Castro revela la identidad del productor que interpretaba al personaje de ‘La Pájara Peggy’.

Benito Castro es uno de los actores más importantes de la televisión y el teatro mexicano, donde ha trabajado en importantes proyectos que hicieron historia y hasta la fecha siguen siendo verdaderos clásicos.

Uno de esos programas en los que trabajo el también cantante fue La Carabina de Ambrosio, en el que logró hacer muy buena mancuerna con Alejandro Suárez, Xavier López Chabelo, César Costa y otros importantes personajes de la pantalla chica.

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En esa misma emisión llamaba la atención el personaje de La Pájara Peggy, que era la que fungía como conductor; sin embargo, hasta ahora se había mantenido en secreto la identidad de la persona que le daba vida a la enorme ave.

Dicho misterio acaba de ser terminado por Benito Castro, quien en una entrevista con El Escorpión Dorado reveló sin empacho al responsable de hacer de La Pájara Peggy en la época de los 80.

En la charla, don Benito Castro reveló que el inolvidable personaje era interpretado nada más y nada menos que por un importante ejecutivo de la televisora que vio nacer el programa La Carabina de Ambrosio, donde aparecía la divertida ave.

Al respecto, el comediante de 74 años afirmó que el personaje de La Pájara Peggy fue hecho especialmente para Humberto Navarro, quien era el productor de la emisión.

“La Pájara Peggy originalmente era Humberto Navarro, el vicepresidente de Canal 2 de Televisa. Él tenía el gusano o la cosquilla por salir en televisión y se inventaron ese personaje para que él saliera”, reveló Benito Castro.

Entre otras cosas que reveló el recordado papá de La Güereja, fue que a pesar de que La Pájara Peggy fue un personaje muy importante, al dueño de la televisora donde nació no le pareció que lo interpretara el ejecutivo, por lo que le pidió que dejara de hacerlo.

“Un día se enteró el señor Emilio Azcárraga Milmo porque Humberto Navarro lo hacía a escondidas de él. Alguna ‘mano amiga’ fue de chismoso y le dijeron que él era La Pájara Peggy. Le dijo: ‘acabas con eso ahorita mismo’”, recordó.

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Posteriormente, quien tomó el papel del personaje fue el actor Moisés Suárez, que en la actualidad se mantiene como un actor importante para la televisora para la que trabaja.