El VIDEO inédito de Christian Anguiano y Casandra Ascensio en las tierras y playas de Exatlón.

Conforme pasan las semanas en Exatlón: Titanes vs Héroes, el nivel de competencia aumenta y las relaciones entre los competidores, ya sea de amistad o amor, se consolidan en las tierras y playas más demandantes de la televisión.

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Luego de más de veinte semanas de competencia, hemos logrado ver la gran relación que existe entre Casandra Ascencio y Christian Anguiano, quienes se demuestran su amor en cada oportunidad que tienen, lo que sin duda, causa impacto en redes sociales.

Ambos se conocieron en la tercera temporada de la competencia, en donde formaron parte del equipo de los azules. Recordemos que, ambos son originarios de Guadalajara, lo que les permitió seguir viéndose de forma constante y poder consolidar una relación más estable.

El llamado de Casandra para formar parte de la cuarta temporada los hizo separarse, pero no de forma definitiva, ya que al poco tiempo Christian, también se unió a la justa.

Ahora tienen una relación que es sumamente madura, en donde ambos se dan su espacio para concentrarse y poder convivir con sus amigos durante la competencia, pero eso no significa que su relación se encuentre distanciada.

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En el juego de contrareloj, logramos ver el apoyo que se dan en la competición, pues uno se acercó al otro para darle palabras de aliento y consejos para hacer mejores las cosas; al mismo tiempo, de algunas muestras de afecto.

