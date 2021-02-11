Exatlón: El mensaje de los Héroes a los fanáticos del programa deportivo de cara a la fase más decisiva e importante.

De cara a la fase final de Exatlón: Titanes vs Héroes, el apoyo de los millones de fans se vuelve pieza fundamental para todos los atletas, situación que el equipo de Héroes tiene sumamente clara, por lo cual, mandaron un mensaje a la audiencia del programa deportivo, especialmente Dan Noyola.

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Llevo alrededor de diez semanas aquí en Exatlón, la segunda vez no tiene nada que ver con la primera, vienes a más aventuras. No sabes a lo que vienes, no sabes exactamente cómo va a ser. Exatlón, a mi me enseñó mi mejor y mi peor versión, también me ayudó mucho a ser más tolerable. Siempre lo he dicho, que hay un Dan Loyola, antes y después de la segunda temporada

El joven atleta mexicano se tomó un momento para hablar de las personas importantes en su vida, en donde mencionó el papel que juega su novia.

Mi novia es una persona muy importante en mi vida, creo que ahorita, actualmente es el motor más grande que tengo, llevó un par de años con ella, incluso vivimos juntos. Hay algunas veces en las que yo he sentido que ya no puedo avanzar y ella siempre ha estado ahí para darme ese empujón

Doris fue otra de las integrantes del conjunto azul que recordó el momento en que llegó a su estado y miles de fans la recibieron en el aeropuerto.

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Lo más impactante para mi fue cuando llegué a mi estado a Tabasco y el aeropuerto estaba repleto de gente, o sea estaba inundado de muchísima gente que veía el programa que estaba conmigo, que me apoyada, que me seguía desde el primer día que estaba participando en Exatlón

Sin embargo, lo más importante para ellos es el poder inspirar a la gente todos los días a que haga diferente, pues inspiran a millones de personas a practicar algún deporte de los que ellos entrenan.