Exatlón: Javi Márquez se impone a Zudikey Rodríguez y se proclama ganador en el Juego por la Fama.

Las emociones no se detienen en Exatlón: Titanes vs Héroes, pues este miércoles los atletas tuvieron un gran reto, mismo que destacó en la ceremonia inicial la máxima autoridad, Antonio Rosique.

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Se trata del Juego por la Fama, en donde tuvimos la segunda final mixta de la historia, recordemos que en la primera edición la ganadora fue Casandra Ascencio.

La persona que saliera ganadora, tendría el día de mañana toda la atención de las redes sociales de Exatlón: Titanes vs Héroes para conectar con sus millones de fans en vivo; además, de que todos los puntos valdrían el doble.

En la ronda de los cuartos de final, a una sola carrera, todos buscaron la oportunidad de demostrar sus capacidades; sin embargo, los cuatro lugares disponibles en la ronda de semifinales fueron para: Zudikey, Evelyn, Doris y Jazmín Hernández.

Para la ronda de semifinales, las emociones se incrementaron con duelos mucho más reñidos en donde las triunfadoras fueron Jazmín y Zudikey, mientras que las eliminadas fueron las dos guerreras de los Héroes. En la gran final de la rama femenil, la vencedora de forma contundente fue la velocista de 400 metros vallas.

Mientras que, por parte de los hombres, los que aseguraron tener un sitio en las semifinales fueron: Javier Márquez, Christian, Aristeo y Mao Wow. En la ronda de semifinales se lograron imponer Big Papi y el practicante de parkour, pero fue el integrante de Héroes el gran triunfador.

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El duelo de la final se definió entre Zudikey Rodríguez y Javier Márquez, en donde el triunfador fue el atleta azul, con lo que el día de mañana todas las redes sociales serán dedicadas a él y se podrá conectar con sus miles de fanáticos.

