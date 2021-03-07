Conoce a lo que se dedican los jueces de MasterChef cuando no están en la cocina más famosa de México.

La cocina más popular de México nos ha mostrado a grandes expertos de la gastronomía, ya que cada Chef que ha pisado MasterChef ha logrado mostrar sus mejores dotes culinarios que han enamorado a los millones de fans del programa.

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Por eso en cada final, los exigentes jueces se vuelven más meticulosos en los platillos que presentan los concursantes, por tal motivo Betty Vázquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo se muestran muy duros en sus críticas y evaluaciones.

Sin embargo, tras las duras críticas que realizan los jueces, son los mismos seguidores del programa quienes se cuestionan sobre los trabajos en donde se desempeñan estos expertos en temas culinarios que poco a poco se han ganado el corazón y admiración del público.

La ejemplar chef, Betty Vázquez tuvo la oportunidad de realizar sus estudios en Estados Unidos y Francia que le permitieron desempeñarse en la cocina. Tras esto y su trayectoria la chef fundó el hotel Garza Canela, ubicado en San Blas, Nayarit.

Por su parte Adrián Herrera también es escritor y escultor. Sin embargo, su gusto por la gastronomía mexicana lo llevó a abrir el restaurante que lleva su nombre, aunque también es dueño de la Fonda San Francisco.

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Mientras que José Ramón Castillo es un especialista en el chocolate, su conocimiento lo ha llevado a conferencias en el Centro Culinario Ambrosía de México. También es dueño de la marca Que Bo, que se caracteriza por sus combinaciones exóticas.

