FOTOS: Aidee Hernández, la primera campeona de Exatlón México que seguramente recuerdas.

Pocas atletas han dejado una huella imborrable en las tierras y playas de Exatlón; sin embargo, existe una mujer que todavía es una leyenda de nuestro famoso programa de entretenimiento.

Nos referimos a Aydee Hernández, la guapa participante que debutó en la segunda temporada del reality show más querido entre el público mexicano.

En su momento, la exintegrante de Contendientes se enfrentó cara a cara con personalidades como Carmelita Correa, Zudikey Rodríguez y Ana Laura González, quienes también fueron mujeres tremendamente admiradas por los televidentes.

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Sin embargo, Aidee sobresalió durante toda la segunda edición de Exatlón debido a su velocidad, temple y grandes aportaciones al equipo azul.

La tapatía nunca se rindió, pues se batió en la final contra su compañera Evelyn Guijarro. Y es que, las atletas de Contendientes llegaron hasta el último duelo de la competencia, donde la esgrimista levantó la brillante copa en compañía de sus amigos y familiares.

Tras su espectacular debut en Exatlón, Hernández utilizó la fama para inspirar a sus seguidores a incursionar en el ámbito deportivo. Recordemos que, la mexicana también se graduó de la licenciatura en nutrición, pues desde muy joven se apasionó por el cuidado alimenticio y el deporte.

La vida de Aidee Hernández dio un giro de 180 grados tras participar en el programa deportivo más famoso de la televisión, pues también se convirtió en una verdadera estrella de las redes sociales.

La jalisciense ganó más de 448 mil followers en Instagram, red social donde comparte su fascinante, saludable y glamoroso estilo de vida.

El fascinante rendimiento de Aidee Hernández en Exatlón

En la segunda temporada del programa deportivo, la estrella tuvo una efectividad de 49.76%, superando a grandes atletas de la talla de Zudikey Rodríguez, Carmelita Correa, Tamara Vega y la surfista Ana Laura González.

Y es que, la guapa mexicana dejó el corazón en cada uno de los circuitos que pusieron a prueba su condición física. Por si fuera poco, la exintegrante de los azules, anotó varios puntos con los que se fue a la Fortaleza en compañía de todo su equipo.

Los mejores atletas de temporadas pasadas se incorporaron a esta nueva edición de Exatlón: Titanes vs Héroes; sin embargo, algunos admiradores notaron la ausencia de la querida Aidee.

Los motivos de la ausencia de Hernández son inciertos, pero seguramente está enfocada en practicar esgrima deportiva y convertirse en toda una campeona a nivel internacional.

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