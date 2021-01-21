Samara Alcalá no está contenta con las actitudes que han tenido las integrantes de Titanes en Exatlón.

Samara Alcalá se convirtió en uno de los refuerzos más destacados de Exatlón: Titanes vs Héroes. La atleta mexicana cautivó a medio mundo desde su primera aparición en los circuitos, donde demostró fuerza, velocidad y temple.

La integrante del equipo azul también presumió mayor afinidad para algunos juegos que para otros, pues resultó ser muy buena para el Exaball.

Fue en dicho juego de contacto físico, donde la también conocida como ‘Power Pony’ sufrió supuestos jaloneos por parte de sus rivales del equipo rojo.

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Y es que, durante el reciente enfrentamiento, Samara fue jaloneada y empujada por sus contrincantes, según trascendió para nuestras cámaras de Exatlón.

Los conflictos que hubo en el juego, realmente no me parecieron. No me pareció la manera en que Carmelita se estuvo refiriendo conmigo. Yo sé que no lo hizo adrede, pero me metió el cuerpo donde no tenía que meterlo. Me caí. Casi me caigo de cabeza, nada más porque metí las manos

Realmente sí me estancó, fue después del golpe que tuve en la cabeza y como que sí me dolió un poco. Estoy bien gracias a Dios

Recordemos que el Exaball se convirtió en uno de los juegos más polémicos del programa de entretenimiento: Empujones, golpes y hasta malas palabras se suscitaron por parte de los atletas en esta demandante prueba.

Las mujeres también demostraron ser unas completas guerreras en la cancha, ya que protagonizaron todo tipo de anotaciones, jugadas y pases en el último duelo.

Por si fuera poco, Casandra Ascencio también presumió que es una completa experta en este juego, pues enamoró a millones de televidentes con sus canastas, saltos y gran trabajo en equipo.

No todo ha sido miel sobre hojuelas en este polémico juego

Todos los atletas se lucen con sus magníficas habilidades deportivas, rendimiento físico y anotaciones en el Exaball; sin embargo, los ánimos también comienzan a subir de tono.

Y es que, Pato Araujo y Keno Martell, fueron los recientes atletas que protagonizaron una contundente pelea en la cancha de arena. Los participantes llegaron hasta los golpes y protagonizaron otras acciones que tuvieron severas consecuencias.

Pese a todo, el Exaball continúa siendo uno de los juegos más amados y esperados por los fanáticos de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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