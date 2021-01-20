Ernesto Cázares, el campeón más querido de México, revela secretos de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Tras la triste segunda eliminación de Ernesto Cázares de Exatlón: Titanes vs Héroes, el atleta se encuentra de regreso con su familia.

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Una vez que llegó el campeón de la primera temporada de Exatlón a México, ofreció una entrevista a nuestro programa Venga La Alegría, donde reveló algunos secretos sobre la emisión que pone a prueba la capacidad física y mental de los participantes.

Uno de ellos fue la manera que manejaron el conflicto con Cecy Álvarez Wushu, quien también fue parte de los atletas que regresó al programa deportivo.

Ernesto Cázares reveló que pese a los problemas que existieron con la artemarcialista, los Héroes lograron solucionarlo para seguir adelante con la competencia.

Sí hubo muchas diferencias que tuvimos todos, pero a últimas todo se arregla hablando

También, fue cuestionado sobre los roces que existen en el equipo rojo, por lo que el campeón más querido de México confesó que la polémica entre ellos aún continúa y que eso podría llegar afectar el desenvolvimiento del equipo; sin embargo, aún con todo y las problemáticas, mencionó que la relación de amistad que logró mantener con algunos integrantes fue muy buena, entre ellos, Mati Álvarez, Heliud Pulido y Ana Lago.

La relación es buena

Luego de que su hermano fue acusado de traición por dejarse ganar, Ernesto dijo contundentemente que es falso ya que el deportista rojo no hubiera logrado cambiar el resultado con sus actos.

Tras su salida, muchos de los seguidores de Exatlón México le preguntaron por qué se dejó ganar, a lo que contestó:

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