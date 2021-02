Aristeo Cázares confiesa que no ha encontrado la fórmula para adaptarse rumbo a la recta final de Exatlón.

La semana número 25 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con el entusiasmo de tus atletas favoritos. 15 concursantes salieron a batirse en emocionantes duelos que despertaron grandes emociones entre los televidentes mexicanos.

Sin embargo, el equipo rojo no está pasando por su mejor momento, pues ha cometido algunas fallas que aprovechan los azules para ganar recientes batallas en República Dominicana.

Y es que, el día de ayer, Héroes ganó la batalla por la fortaleza en un trepidante duelo que fue sintonizado por miles de fanáticos del reality show.

Christian Anguiano anotó el ‘match point’ para la causa azul tras derrotar a Mauricio López en el circuito de agua y arena.

Te puede interesar:Exatlón: La máxima autoridad Antonio Rosique revela detalles inéditos de la final del reality.

Por su parte, miembros del equipo rojo llegaron cabizbajos al campamento, donde comentaron cómo podrían mejorar en las siguientes competencias.

Aristeo Cázares utilizó su peculiar liderazgo y confesó sus ganas de cambiar la estrategia del equipo en esta recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Nosotros estamos entrenando, pero no lo que deberíamos de entrenar. Hay que cambiar el entrenamiento porque no es falta de entrenamiento...

“No hemos encontrado la fórmula para contrarrestar lo que están haciendo los Héroes. Ellos seguro están pensando en cómo lanzar, tirar o solucionar”, conluyó el practicante de parkour haciendo referencia a la poderosa estrategia del equipo azul.

Además, Mauricio López apoyó las palabras del también conocido como ‘Red Lion’.

“Eso que platicaba Aristeo, de hacer correcciones, ya lo habíamos dicho antes, pero no se ha hecho. El chiste es hacer, si no lo aplicamos, no va a funcionar”, reveló el ‘Hombre Mono’ para las cámaras del programa de entretenimiento.

El desempeño de Aristeo Cázares en las playas y tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes

Recordemos que, Aristeo Cázares se convirtió en uno de los atletas más fuertes de esta cuarta edición del reality show. El también conocido como ‘Red Force’ regresó a las tierras más famosas de la televisión para alcanzar la gloria por segunda ocasión.

Cabe mencionar que, Aristeo se convirtió en el ganador de la segunda temporada de Exatlón, dejando a medio mundo impactado con su velocidad, puntería y destreza.

El ‘Aguileón’ podría hacer historia por segunda vez, pues tiene todas las habilidades necesarias para levantar la copa en el programa más exigente del mundo.

A pesar de la dolorosa salida de su hermano Ernesto Cázares, Aristeo se mantiene firme ante las adversidades y dispuesto a llegar a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes.

También te puede interesar: Cecilia Álvarez ‘Wushu’ ha tenido un cambio sorprendente tras su participación en Exatlón: Titanes vs Héroes.