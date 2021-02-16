Cecilia Álvarez ‘Wushu’ ha tenido un cambio sorprendente tras su participación en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón: Titanes vs Héroes ha sido una inigualable experiencia para los atletas, que han mostrado sus capacidades y destrezas en los demandantes circuitos, tal como Cecilia Álvarez Wushu.

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La última expulsada de la competencia se ganó el corazón de los fieles seguidores del programa de Azteca UNO con sus estupendas participaciones y la manera en que afrontó sus problemas y polémicas frente a sus compañeros y rivales.

Hay que recordar que el apodo de Wushu le fue otorgado debido a que corresponde al arte marcial que realiza en su vida diaria y con la que ha representado a México en varias ocasiones.

Cabe recordar que se llegó a revelar que tuvo una participación en el programa México tiene talento, en donde tuvo una exposición para poder realizar diversas actividades conforme a su deporte y su actividad.

Ya para el año 2020, Cecilia Álvarez tuvo la oportunidad de entrar a Exatlón: Titanes vs Héroes, donde día con día demostró sus habilidades mentales y físicas; además, de demostrar la gran mujer que es.

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Recordemos que Cecy Wushu tuvo la oportunidad de regresar a la competencia después de ser eliminada por primera ocasión, ya que el público votó por ella como una de las favoritas para regresar a Exatlón: Titanes vs Héroes.

