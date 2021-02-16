Exatlón: El equipo azul demuestra que la unión hace la fuerza tras ganar la reciente Batalla por la Fortaleza.

Exatlón: Titanes vs Héroes llegó a la semana número 25 con el entusiasmo, destreza y enorme corazón de tus atletas favoritos. Y es que, los 15 concursantes restantes del programa deportivo, se batieron en trepidantes circuitos antes de entrar a la recta final de la competencia más demandante de la televisión.

Prueba Contrarreloj Femenil

El día inició con un maravilloso espectáculo por parte de las mujeres de Exatlón. Azules y rojas dejaron el alma en el circuito para ganar la codiciada medalla entregada por Antonio Rosique.

Zudikey Rodríguez y Doris del Moral fueron las talentosas atletas que se batieron en una cardíaca final por la reluciente presea.

Con un inolvidable tiempo de 1:12:05, la patinadora profesional venció a ‘La Gacela’ en un impactante duelo que fue sintonizado por millones de televidentes en casa.

‘Bulldozer’ no corrió sola, pues salió a la contienda con valiosos amuletos de sus compañeros azules. Y es que, en la ceremonia de Exatlón, la mexicana confesó que se puso los tenis de Casandra Ascencio, el collar de Ernesto Cázares, la banda de Keno Martell y la pulsera de Pascal Nadaud.

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Batalla por la Fortaleza

Tus atletas favoritos salieron a pelear por las comodidades de la villa. Héroes defendieron y Titanes lucharon por conseguir la codiciada Fortaleza.

Los televidentes sintonizaron un cardíaco duelo, pues el marcador se empató 6-6. Sin embargo, Pato Araujo y Pascal Nadaud se enfrentaron cara a cara para desempatar la Batalla por la Fortaleza.

Tras un maravilloso espectáculo, ‘Blue Viper’ puso en ventaja a los atletas del equipo azul, dejando el marcador 6-7 a favor de los Héroes.

Finalmente, Christian Anguiano y Mauricio López se disputaron el duelo final por la villa. ‘Soldado Luchador’ anotó el punto de la victoria, dejando a todo México atónito con sus habilidades deportivas.

Por si fuera poco, ‘Yomi’ se convirtió en el jugador más valioso de la noche y ganó la oportunidad de dormir en la habitación VIP.

“Conforme va avanzando en Exatlón; el equipo se va haciendo más fuerte. Tenemos que ser inteligentes y planear bien las estrategias”, expresó Anguiano para millones de admiradores en casa.

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