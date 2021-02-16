Exatlón: La máxima autoridad Antonio Rosique revela detalles inéditos de la final del reality.

La semana número 25 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con trepidantes duelos entre tus atletas favoritos. 15 leyendas del programa deportivo salieron a pelear por la gloria en la recta final de la contienda más exigente del mundo.

Mati Álvarez, Casandra Ascencio, Aristeo Cazares, Javi Márquez y muchos otros atletas se batieron en inolvidables batallas que fueron sintonizadas por millones de televidentes en casa.

Y es que, la Fortaleza y el Campamento, se convirtieron en lugares solitarios tras la despedida de inolvidables participantes de Exatlón. La partida de Ernesto Cázares, Pamela Verdirame, Keno Martell, Ana Lago y otros concursantes generó un aire nostálgico en las playas de República Dominicana.

Sin embargo, 15 atletas se preparan para llegar a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes, temporada muy aclamada y querida por los admiradores mexicanos.

Te puede interesar: Exatlón: Keno Martell comparte primera FOTO tras salir de su cirugía de emergencia; manda emotivo mensaje.

Antonio Rosique revela detalles inéditos de la final del programa deportivo.

La máxima autoridad Antonio Rosique ha sido una pieza clave en el formidable desempeño de tus atletas favoritos. El comentarista mexicano es una de las figuras más queridas y quien constantemente pinta de buenas noticias las playas de República Dominicana.

Recientemente, el periodista expresó un emotivo discurso que dejó al descubierto algunas pistas sobre la esperada final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Antes de la prueba contrarreloj femenil, Rosique recordó que tras la salida de Cecy ‘Wushu’, el equipo de Héroes se reconfiguró con solo tres mujeres en la causa azul.

Estas tres atletas no se instalarían juntas en los próximos duelos de eliminación, pues Casandra Ascencio es la mujer de Héroes con más puntos.

Lo anterior daría lugar a que ‘MVP’ se salve de los próximos duelos de eliminación; sin embargo, Evelyn Guijarro y Doris del Moral tendrían que luchar por su permanencia.

No fue la única noticia que pronunció el querido comentarista deportivo, pues también reveló detalles de una posible finalista en esta temporada de Exalón.

Antonio Rosique confesó que solo 8 atletas podrían llegar a la final; sin embargo, un puesto ya tiene nombre gracias al desempeño de una perseverante atleta.

La máxima autoridad no reveló quién podría ser la primer concursante instalada en la final; sin embargo, basta recordar el maravilloso rendimiento de Mati Álvarez para darnos una idea.

Y es que, ‘Terminator’, se convirtió en una de las mujeres más destacadas en esta cuarta temporada del reality show, donde aprovechó para presumir su velocidad, gran puntería y liderazgo con la causa roja.

También te puede interesar: El espectacular cambio que ha tenido nuestra querida Ana Lago desde su primera aparición en Exatlón.