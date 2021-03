Exatlón: Lo que pierden Héroes y las playas más demandantes tras la lesión de la basquetbolista Casandra Ascencio.

Exatlón: Titanes vs Héroes llegó a la semana número 27 con dolorosas noticias para el equipo azul. Y es que los atletas se enfrentaron a contundentes situaciones que fueron sintonizadas por millones de televidentes en casa.

Casandra Ascencio sufrió una inesperada lesión en el dedo meñique del pie, motivo que puso en riesgo su estadía en la competencia más exigente de la pantalla chica.

La fractura de ‘MVP’ también afectó a todos los integrantes de Héroes, pues recientemente perdieron la batalla por la fortaleza y el duelo del Exaball.

Sin embargo, el equipo azul, también podría perder otras cosas en caso de que Casandra Ascencio abandone las playas de República Dominicana.

Recordemos que, la jalisciense, se convirtió en una pieza clave en el desempeño del equipo azul. Desde su incursión como refuerzo en Exatlón, Casandra anotó múltiples puntos que pusieron en desventaja a la causa roja.

Si la basquetbolista abandona esta cuarta temporada de Exatlón, Héroes se verían terriblemente afectados en cuanto a su rendimiento en el marcador.

Javi Márquez, Evelyn Guijarro, Christian Anguiano, Dan Noyola y Doris del Moral también podrían bajar su rendimiento en la nueva versión del Exaball, donde Casandra Ascencio se convirtió en la estratega y mente maestra del cardíaco juego.

Por si fuera poco, Cas también cuenta con algunas medallas intercambiables por vidas extra en futuros duelos de eliminación. Tras la posible salida de Ascencio, las preseas podrían perderse y no ser utilizadas por la querida basquetbolista.

Además, la tapatía es pieza clave en el estado anímico de sus compañeros del equipo azul. Recordemos que la mexicana es una de las atletas más divertidas, extrovertidas y alegres de esta cuarta temporada del exigente reality show.

A punto de entrar al ataque final hacia la cumbre, Héroes necesitan una dosis extra de alegría y energía para superar todos los obstáculos.

Pese a todo, el futuro de Casandra Ascencio está en juego, pues los médicos especializados se encuentran analizando su fractura. Además, millones de fanáticos comienzan a apoyar a la basquetbolista con emotivos mensajes de aliento en todas las redes sociales.

¿Cómo se fracturó Casandra Ascencio?

El día de ayer, en la ceremonia previa al Exaball, Casandra Ascencio contó más detalles de su lesión al borde las lágrimas.

La querida basquetbolista confesó que intentó practicar nuevos movimientos en el circuito de velocidad, cuando sintió un fuerte golpe en el dedo meñique del pie.

‘MVP’ pensó que no fue nada grave; sin embargo, médicos especializados determinaron una contundente fractura.

Yo les comentaba que si mi cuerpo se siente incómodo, trato de no hacer las cosas, pero quise arriesgarme un poquito y atreverme hacerlo. Lo intenté. Cuando salté, sentí que me troné el dedo, se me trabó…

“Corrí con el doctor, me llevaron al hospital, me sacaron radiografías. No sé qué va a pasar, estoy triste porque el dedo chiquito es algo delicado”, concluyó la famosa atleta mexicana, quien aún espera noticias sobre su estadía en Exatlón: Titanes vs Héroes.

