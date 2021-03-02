Exatlón: Titanes continúan con la buena racha y logran vencer a Héroes en trepidante batalla por la fortaleza.

Millones de televidentes sintonizaron trepidantes duelos en la semana 27 de Exatlón: Titanes vs Héroes. Y es que, tus atletas favoritos dejaron el corazón y toda su energía en las tierras más famosas de la televisión.

El equipo de Héroes resintió la reciente salida del jugador de rugby Pascal Nadaud, quien se despidió del reality show tras perder el duelo de eliminación contra Dan Noyola y Javi Márquez.

Por si fuera poco, la causa azul también se enfrentó con otra dolorosa noticia, pues Casandra Ascencio sufrió una contundente lesión en el pie que puso en riesgo su estadía en el exigente reality show.

Duelo en la nueva versión del Exaball

Héroes y Titanes se batieron en un cardíaco duelo en la cancha del Exaball. El equipo rojo dominó la competencia tras anotar múltiples puntos que pusieron en desventaja a sus rivales de la causa azul.

Los Héroes extrañaron la presencia de ‘MVP’, quien apoyó a su equipo desde las gradas. Pese a todo, los esfuerzos no fueron suficientes, pues Titanes se coronaron como ganadores absolutos de la contienda.

Además, Heliud Pulido se convirtió en el jugador más valioso, pues realizó una formidable participación en el Exaball. El también conocido como ‘Black Panther’ dedicó su triunfo a Casandra Ascencio en un conmovedor discurso.

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Batalla por la fortaleza

Titanes salieron a defender las comodidades de la fortaleza, mientras que Héroes pelearon hasta el último momento por recuperar la villa.

El equipo rojo dominó el marcador en todo momento, pues Heliud Pulido, Mati Álvarez, Aristeo Cázares y otros atletas defendieron el marcador a capa y espada.

Uno de los duelos más cardíacos corrió a cargo de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, quienes se enfrentaron en un dramático duelo que fue aplaudido por millones de televidentes en casa.

Una vez más, ‘Terminator’ demostró su supremacía en Exatlón, pues venció a ‘Sniper’ en una batalla colosal.

La adrenalina subió en las tierras de República Dominicana, pues el marcador se empató 8-8 gracias al fascinante espectáculo que ofreció Doris del Moral contra Jazmín Hernández.

Finalmente, Zudikey Rodríguez anotó el punto de la victoria tras vencer a su rival Evelyn Guijarro. Titanes se quedaron con la fortaleza en la etapa más cardíaca de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Una vez más Heliud Pulido se convirtió en el jugador más valioso de la competencia tras ganar cuatro carreras: "Me siento muy feliz y contento de poder entregar a mi equipo puntos siempre. Hoy tuve un buen día", expresó la 'Pantera de Tuxpan' para millones de televidentes.

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