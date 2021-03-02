Exatlón: Titanes acaban con hegemonía de Héroes y brillan en la nueva versión del Exaball.

El equipo rojo inició con mucha energía la semana número 27 de Exatlón: Titanes vs Héroes. Y es que, Heliud Pulido, Mati Álvarez, Pato Araujo, Zudikey Rodríguez y otros talentosos atletas brillaron como nunca en la nueva versión del Exaball.

El equipo rojo se adaptó muy bien a la nueva modalidad de la competencia, pues realizó alucinantes anotaciones que sorprendieron a millones de televidentes en casa.

El equipo azul no corrió con la mejor de las suertes, pues vivió un doloroso fracaso a pesar de sus esfuerzos. Por si fuera poco, Javi Márquez anotó valiosos puntos para Héroes, pero no fueron suficientes para alcanzar a la causa roja.

Además, Héroes salió a competir sin la presencia de Casandra Ascencio, quien sufrió una reciente fractura en el dedo meñique del pie. Recordemos que, ‘MVP’ se convirtió en una pieza clave para dominar la competencia del Exaball; sin embargo, se quedó en las gradas por motivos de salud.

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Heliud Pulido se convierte en el jugador más valioso de la competencia.

Tras una intensa batalla, Titanes ganó 5 mil Exa Points canjeables por artículos de la Exa Store. Además, Heliud Pulido se convirtió en el jugador más valioso de la noche tras realizar inolvidables anotaciones que pusieron en desventaja a la causa azul.

“Estoy muy feliz, muy contento de que obtuvimos la victoria. Ya tenía ratito que no podíamos ganar un Exaball, pero creo que fue la base del trabajo en equipo”, reveló ‘Black Panther’ sobre su buena racha en el reality show más exigente del mundo.

“El equipo se esforzó demasiado. Ahorita como somos más, supimos aprovecharlo. Jugamos con inteligencia, nunca nos detuvimos, cuando yo me sentía cansado entraba Aris”, trascendió el piragüista olímpico sobre la estrategia de Titanes para vencer a Héroes.

Por último, Heliud Pulido dedicó su pulsera a Casandra Ascencio, quien sufrió una contundente fractura en el pie. ‘La Pantera de Tuxpan’ pronunció un emotivo discurso que puso fin a la supuesta rivalidad entre Héroes y Titanes.

Quiero dedicarle esta pulsera a Casandra para que se recupere, que sepa que toda la fuerza del equipo rojo está con ella. Muchísima fuerza Cas…

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