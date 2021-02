Exatlón: Christian Anguiano supera a los invencibles Titanes y se cuelga su primera medalla.

Millones de televidentes en casa sintonizaron un trepidante duelo en el reciente episodio Exatlón: Titanes vs Héroes. Y es que, los caballeros de la competencia, dejaron el corazón en la prueba contrarreloj varonil donde corrieron para ganar la reluciente medalla en juego.

Tras múltiples carreras, Aristeo Cázares y Christian Anguiano ‘Yomi’ se batieron en una impresionante final que despertó todo tipo de emociones entre los admiradores del reality show.

Con un espectacular tiempo, ‘Soldado Luchador’ se colgó su primera presea en las playas más demandantes de la televisión.

“Yo creo que mucha gente no lo sabe, pero esta es mi primera medalla en Exatlón. En mi temporada tampoco gané una sola, pero nunca perdí la esperanza. Los sacrificios y perseverancias que he tenido desde niño me han llevado muy lejos”, reveló el luchador profesional para millones de televidentes en casa.

Por si fuera poco, ‘Yomi’ también dedicó el premio a millones de personas en busca de sus sueños.

Yo quería demostrar a toda le gente que sí se puede con determinación y sacrificios. Vengas de donde vengas, siempre puedes lograr lo que te propongas. Sí puedo lograr que una sola vida cambie, yo ya habre triunfado en la vida

Te puede interesar: Exatlón: Mati Álvarez vive un momento duro y difícil que no mejora con los triunfos de Titanes.

Christian Anguiano atraviesa por su mejor momento en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que, ‘Universal Soldier’ ganó uno de los premios más codiciados en el reality show. Y es que, el atleta se llevó un auto de lujo tras vencer a su novia Casandra Ascencio en la batalla más romántica de Exatlón.

El tapatío venció a su media naranja ‘MVP’ en un trepidante duelo que puso a prueba su resistencia física, temple y destreza.

Millones de televidentes reaccionaron felices ante el triunfo de ‘Yomi’, quien inmediatamente maniobró el auto de lujo junto a Casandra Ascencio.

No cabe duda que, Christian Anguiano atraviesa por su mejor momento en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues está listo para llegar a la última semana del reality show.

También te puede interesar: Exatlón: Atleta de Héroes recordó con nostalgia que fue víctima de bullying antes de convertirse en leyenda.