Exatlón: Aristeo Cázares afirma sin rodeos que los atletas de Héroes “tiemblan de miedo” ante los Titanes.

Después de una semana sumamente complicada para los Titanes, donde sumaron derrotas frente a los Héroes, Aristeo Cázares tomó con buenos ojos la primera victoria de la semana en donde colocaron a Dan Noyola en el Duelo de Eliminación.

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El ganador de la segunda temporada habló de las grandes sorpresas que siempre puede dar Exatlón: Titanes vs Héroes, pues él mismo se quedó impactado cuando Antonio Rosique anunció que Dan Noyola tendría que ir a defender su lugar en el reality de Azteca UNO.

El Exatlón siempre ha sido sorpresivo, siempre tiene algo inesperado para ti y eso es algo que se vivió este día. Para mi Dan, había tenido muy buen desempeño, probablemente esos puntos y esas estadísticas están muy vulnerables, a cada punto que pierdas o cada punto que das te puede colocar en una posición diferente. A Dan le toca ir al Duelo de Eliminación, en particular le ha tocado carreras conmigo y no me ha quitado tantos puntos. Es el hombre de moda y se va a eliminar ahorita. Algo que he notado es que, en todos los juegos, yo sí le he quitado un buen de puntos

Afirmó de forma contundente que los integrantes del equipo azul ‘tiemblan de miedo’ cada que van a tener un enfrentamiento definitivo contra ellos.

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