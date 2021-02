Exatlón: Mati Álvarez vive un momento duro y difícil que no mejora con los triunfos de Titanes.

La semana número 26 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con maravillosos triunfos en el equipo rojo. Heliud Pulido entregó el ‘match point’ por la fortaleza el día de ayer, desatando felicidad entre atletas de su causa como Zudikey Rodríguez, Pato Araujo, Aristeo Cázares y otros más.

Sin embargo, Mati Álvarez se mostró cabizbaja a pesar del gran rendimiento de Titanes. La concursante poblana abrió su corazón y confesó que comienza a extrañar su vida fuera de República Dominicana.

“Sí me siento sola a veces. Me ha pegado mucho porque veo que Pame tenía a Heliud, Pato a Zudy, Casandra a ‘Yomi’. Esa parte de tener a alguien sí me hace falta”, trascendió la heptatleta mexicana en exclusiva para las cámaras del reality show.

La ganadora de la tercera temporada de Exatlón, también compartió que tuvo días difíciles tras recordar a su mamá, papá y otros seres queridos en México.

“El Exatlón es una montaña de emociones, hay altibajos, se vive por etapas. En el juego anterior sí exploté un poco porque ya extraño mi vida después de tanto tiempo de no saber de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo. Aunque ganamos una videollamada, sí me alivianó mucho, pero ya ha pasado mucho tiempo”, expresó la poblana al borde de las lágrimas.

Mati Álvarez no se arrepiente de luchar por sus sueños

Por si fuera poco, ‘Terminator’ confesó que perdió muchas cosas tras pisar las playas de República Dominicana por segunda ocasión.

Recordemos que Mati regresó a las tierras más demandantes del mundo para levantar la reluciente copa por segunda ocasión.

Pese a su bajo estado de ánimo, la también conocida como ‘Silver Force’ confesó que tomó la decisión correcta.

“Me cuesta mucho trabajo asimilar. No sé si por venir aquí, perdí mi relación. Puse muchas cosas balanza, pero aposté por Exatlón. Yo sé que tomé la decisión correcta de venir aquí y apostar por mis sueños”, reveló Álvarez, quien podría atravesar por una ruptura sentimental.

Por si fuera poco, la querida atleta de Titanes se convirtió en una de las mujeres favoritas para ganar la cuarta edición del reality show.

Hace unos días, Mati se colgó su segunda presea debido a la votación de todo el público latino. Tus deseos fueron escuchados, pues ‘La Medalla de la Gente’ se quedó en las manos de Álvarez una vez más.

“Me mantengo positiva porque tengo claro mi objetivo. Tengo claro porque regresé. Es muy cansado estar aquí y tener a alguien de apoyo es fundamental”, concluyó ‘007 Golden Eye’ haciendo referencia a su estado de ánimo rumbo a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

